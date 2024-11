A TikTok kihívások, gyakran arra ösztönzik a felhasználókat, hogy hajtsanak végre és osszanak meg bizonyos feladatokat. Egyes kihívások ártalmatlanok és szórakoztatóak, míg mások veszélyesek is lehetnek, mert kockázatos mutatványokat vagy tevékenységeket foglalnak magukban. Ezek a kihívások gyorsan vírusszerűen terjedhetnek, milliókat érve el világszerte. A közelmúltban én is találkoztam hasonló tartalmakkal, melyek utánzása nem csak fizikai sérüléseket, de lelki problémákat is okozhatnak a fiataloknál.

A TikTokos tartalmak veszélyesek is lehetnek. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A nem megfelelő TikTokos tartalmak negatív hatással lehetnek a gyermekek fejlődésére

A vonzerő főleg a közösségi élményben rejlik. A kihívásban való részvétel izgalma és a társak figyelme eufóriát okozhat bennük. Azonban ez rövid életű lehet, és az utóhatás magában foglalhatja a megbánás, szorongás vagy szégyenérzet érzését. A veszélyes TikTok kihívások teljesítése vagy azok megtekintése pszichológiai és érzelmi hatásokkal járhat a gyermekekre nézve. Fontos, hogy a szülők és pedagógusok foglalkozzanak ezekkel a pszichológiai hatásokkal, és támogatást nyújtsanak az érintett gyermekeknek. A szülőknek és gondviselőknek ébernek kell lenniük a TikTokon és más közösségi média platformokon a gyermekek által látott tartalom figyelemmel kísérésében.