A megye több településén közelednek az őszi lomtalanítások, és már most ott lóg a levegőben a kérdés, hogy vajon mi marad utána. Nem, egyáltalán nem a lomokat összegyűjtő szakemberek és munkások tevékenységéről van szó, akik becsületesen dolgoznak, hanem arról, hogy vélhetően nem volt olyan év, amikor valaki vagy valakik nem tettek ki olyan tárgyakat, hiába az előzetes tájékoztatás, amelyeknek semmi köze a lomtalanításhoz. Így díszelgett hónapokon át vécécsésze egy óvoda előtt, hűtőszekrény háztömbök között, és még sorolhatnánk az ”ínyencségeket”, a közterületeket elcsúfító tárgyakat. A hulladékkezelésnek is kultúrája van, amiben valljuk be őszintén, még van hova fejlődni.