Békéscsaba Munkácsy városa, a Mesternek van itt tere, szobra, negyede, és természetesen itt található a Munkácsy Mihály Múzeum. Ahol rendszeresen megjelennek emberek Munkácsy-festménnyel a hónuk alatt. Lelki szemeikkel már látják a kép eladásából az új házukat, autójukat, nyaralást a Bahamákon.

Békéscsaba Munkácsy városa, de rábukkantam egy képére Kondoroson is

Békéscsaba Munkácsy városa, de rábukkantam egy képére Kondoroson is

Forrás: shutterstock

A bűnbanda tagjai Munkácsy-festményeket is reprodukáltak

Előre azért nem érdemes befizetni drága útra, hiszen a hamisítók egyik kedvence is Munkácsy. Olyan bűnbanda tagjait kapcsolták le még két éve a rendőrök, akik többek között Munkácsy-festményeket is reprodukáltak. Nyolc vármegyében, egyszerre 21 helyszínen tartottak kutatást, 17 ember volt érintett. Lefoglaltak 120 festményt, a hamisítványok elkészítéséhez szükséges különböző eszközöket, hamis szakértői véleményeket, de még hamis múzeumi pecsétet is.

Békéscsaba Munkácsy városa, de Kondoroson megtaláltam egy képét

Azért találkozni a hírekben eredeti Munkácsy-festménnyel is, hiszen a minap a festőfejedelem Randevú az ablaknál című alkotása 155 millió forintért kelt el egy árverésen.

Békéscsaba Munkácsy városa, de én a padlásunk takarításánál Kondoroson is találtam a minap egy Munkácsy-képet. Ráadásul még közöm is volt hozzá. Egy cikket írtam a Mesterről még a Békés Megyei Népújságba, és ott szerepelt a fotója is. A padláson ebbe az újságba egykoron régi poharakat csomagoltunk. Minden bizonnyal többet érnek, mint az én Munkácsy-képem.