Emlékszem, régen rendre leesett az első hó Szilvia napra. Ültünk a tanítási órán, bántotta szemünket a Nap hiányát ellensúlyozó zord neon, de a várva várt boldogságvitamin csak megérkezett a fehér pelyhekkel. Kicsiként és kamaszként is tátott szájjal néztük a tél csipkekezdeményeit. Tisztességes hideg lett most is, éreztem a biciklin és a képernyő előtt is, főleg, amikor megláttam a balatoni merülőket. Levegő 1 fok, víz 6 fok: utóbbi pont tizenhéttel kevesebb, mint amikor nyáron komótosan, didergősen belebattyogtam. Akik most merülnek, azt mondják, a boldogságban úsznak, egészségesebbek, erősebbek lesznek. Kalapom, akarom mondani bolyhos sapkám emelem...