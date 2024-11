Mindig nagy érdeklődéssel, örömmel olvasom a tudományos kutatásokról szóló beszámolókat. A (rész)eredményeket látva hiszem el, hogy a világ előrefelé is halad. Most olvastam: egy olaszokból és amerikaiakból álló nemzetközi kutatócsoport felfedezett egy új, különösen hatékony cianobaktérium-törzset. Az algaféle rendkívüli organizmus, hiszen képes kivonni a szén-dioxidot a levegőből és a vízből is, ráadásul közben biológiailag hasznosítható anyagokat hoz létre. Felfedezése új reményt jelent a víz és a levegő karbonmentesítésére. Senki sem vitatja, jövőnk záloga a változtatás igénye, a méreganyagmentes környezet, főként annak tudatában, "ami kint, az van bent."