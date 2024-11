Az ősz utolsó napjaiban, amikor a falevelek már színes takaróként borítják a város utcáit és parkjait, a tél érkezése egyre inkább érződik a levegőben. Reggelente már a hőmérő higanyszála nulla fok környékére süllyed, és a csípős levegő a járókelőket is gyorsabb léptekre ösztönzi. Sokan már sálat tekernek a nyakuk köré, kesztyűt húznak a kezeikre, és a kávézóban is egyre többen a forró italokra vágynak, hogy felmelegedjenek. A hűvös idő most már engem is kezd átjárni, ezért le kell cserélnem a könnyű, derékig érő kedvenc bomberdzsekimet egy vastagabb kabátra, mint ahogy a nyári sportcipőmet is egy melegebb bakancsra.