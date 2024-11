Most meg nyakunkon a Black Friday, a Fekete Péntek, a leárazások ünnepe, és a karácsonyi bevásárlás kezdete. Így a hivatásos sorban álló kaszálhatna. Azért a feltételes mód, mert igaz, hogy idén csak november 29-ére esik a Black Friday, de igazából már október végén elkezdődött.

Ha nem leszek hivatásos sorban álló, elmegyek sellőnek.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

A hivatásos sorban álló nem talál egykönnyen munkát

Ha megnyit egy nagybolt Békéscsabán, fantasztikus akciókat hirdetnek, az emberek pedig tódulnak az áruházhoz. Idén ebből több is volt, és a sor végtelennek tűnt, jól keresett a hivatásos sorban álló, ha akadt ilyen.

Black Friday a péntek mellett már minden nap, ezért a hivatásos sorban álló nem talál egykönnyen munkát, szétoszlik a tömeg. A karácsonyi bevásárlások zöme pedig már úgyis az online piactéren történik.

A Black Friday Amerikából származik

A Black Friday a hálaadás ünnepéhez kapcsolódik az USA-ban, ami mindig november negyedik csütörtökje, a Fekete Péntek emiatt mindig november 23-29. közé esik. Arról is híres, hogy sok cég ilyenkor dob piacra valamilyen újdonságot, például elektronikai terméket. Bevezető áron, és Amerikában akár több tíz órát is várakoznak a vásárlók az áruház előtt. A hivatásos sorban állók ilyenkor kaszálnak, 150 dollárt is kereshetnek egy nap alatt.

Én akkor sem leszek hivatásos sorban álló. Már akkor nyugtalan vagyok, ha ketten állnak előttem a pénztárnál. Inkább elvégzem a golflabdabúvár tanfolyamot. A legtöbb golfpályán található egy-egy hatalmas tó, amibe gyakran beleütik a golflabdát, és a golflabdabúvár halássza ki, napi 200 dollárért.

A hivatásos nevetők is jól keresnének rajtam

Ha ez sem jön be, lehetek napi 300 dollárért hivatásos sellő. Felléphetek partikon, látványos bemutatókon. Szerintem egész jól mutatnék hableányként, és még a jókedvet teremtő, hivatásos nevetők is jól keresnének rajtam.