Bevallom, engem egyelőre nagy ívben elkerült az új trend, bár egyébként nagyon szeretem a csokoládét. Valószínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki még eddig nem evett a dubai csokiból, ugyanakkor maga a jelenség mindenképpen figyelemreméltó és jól tükrözi azt, hogyan működik manapság a világ. Ugyanis, ha nem lenne internet és azon belül is a különböző közösségi oldalak, akkor nagy eséllyel ki sem alakult volna ez a fajta fokozott érdeklődés a keleti édesség iránt. Sőt, lehet 2021-ben az ötletgazda emirátusi cég ki sem találta volna a kadayif vagy künefe tésztával készült különlegességet. Hisz mint kiderült, azóta akkorát nőtt a népszerűsége, hogy már nem bírják tartani a megrendelések ütemét, így feltételezhetően anyagi gondjaik sincsenek.

Nem kérdés, hogy az idei karácsony sztárja az édességek piacán a dubai csoki lett hazánkban, de mondhatni világszinten is

Forrás: shutterstock

Vajon akkor is ilyen népszerű lenne, ha nem dubai csokinak hívnák?

Az ínyencség másik vonzereje magában a nevében keresendő: nem véletlenül nevezték el ugyanis dubai csokinak. Hisz mit is jelképez a világ bármely pontján ismert nagyváros? A gazdagságot, a luxust, melyet mindenki egy kicsit szeretne birtokolni, jelen esetben, ha úgy tetszik belekóstolni. A legtöbb hazai cukrászda néhány ezer forintért kínálja saját készítésű dubai csokiját, ami azért valljuk be jelentős összeg és mint tudjuk, minél drágább valami, az emberek annál különlegesebbnek vélik és jobban vágynak rá. Ezt használta ki az egyik ismert svájci csokoládégyár is, amely nemrégiben egy 1000 darabos limitált szériát gyártott az édességből, melyet a másodpiacon példányonként 250 ezer forintért is árultak.

Előbb vagy utóbb azért kíváncsiságból szerintem én is meg fogom kóstolni, de egy biztos, hogy nem mindenáron.