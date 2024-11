Jól esik rácsodálkozni az adventi készülődés megannyi szépségére. Úton lenni azért is élmény ilyenkor, mert összehasonlítható, kik, miként ötletelnek, milyen igényességgel (még ha kis költségvetésű is a díszítés) dekorálnak a karácsonyvárás időszakában. Látom a felszerelt sziporkázó fényeket, a települések karácsonyfáin az egyéni, kézműves megoldásoknak a hihetetlenül széles kínálatát. Elképzelem, mennyi szabad idejüket áldozták ezért a kétkezi civilek. Horgolva, faragva, felfújva, kifestve, összeragasztva, becsomagolva... és lám, megszületik a csoda. Magukénak érzik az alkotók, a segítők, a csapatmunkában résztvevők. S talán az ő példájuk által egyre többen otthonaikban is, kertjeikben, ablakaikban megmutatják, lám, milyen szép időszakot, a várakozás időszakát éljük.