A csalók sokszor az érzelmeinkre hatva próbálnak megtéveszteni minket. Ha nem vagyunk elég éberek, könnyen rávehetnek, hogy telepítsünk egy kártékony szoftvert, hozzáférést adjunk számítógépünkhöz vagy mobilunkhoz, esetleg pénzt utaljunk át vagy kiadjuk személyes adatainkat. Gyakori, hogy a kártyaszámot, a lejárati dátumot és a háromjegyű CVC-kódot kérik el, ami azonnal gyanút kell, hogy keltsen. Ilyen esetekben a hívást egyből meg kell szakítani.

Fontos az elővigyázatosság a csalókkal szemben

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Az ismeretlen számról érkező hívásoknál fontos az elővigyázatosság a csalók miatt

Minden hívásnál, ami ismeretlen számról érkezik, legyünk óvatosak, és semmilyen személyes információt ne osszunk meg. Az elővigyázatosság kulcsfontosságú, mivel mindig egyre újabb technikákat fejlesztenek ki a gyanútlan emberek megtévesztésére. Számos alkalmazás érhető el, melyek képesek felismerni és szűrni a gyanús hívásokat, csökkentve a valószínűséget, hogy csalók keresnek meg hamis hívóazonosítóval. A legújabb csalási módszerek között megjelent hazánkban a hívószám klónozása is, amelyben más számát használják hívások indítására, félrevezetve ezzel a fogadó felet. A közelmúltban én is találkoztam ezzel a problémával, amikor ismeretlen számok hívogattak amiatt, hogy volt egy nem fogadott hívásuk tőlem, miközben nem is hívtam őket.