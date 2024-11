Ahogy az elmúlt napokban mindenszentek és halottak napja idején elcsendesedtünk, úgy most napról napra, közeledve az év vége felé sok helyen érezheti úgy az ember, hogy pörgős időszak következik, például a boltokban ez kiválóan megfigyelhető. Pedig kint a természetben még az elmúlás jelei mutatkoznak: egyre kevesebb a levél a fákon és az időjárás is hűvösebbre fordult. De már csak pár hét és itt az adventi időszak, ami többek lelkében gyújt újra fényt. Ugyanakkor karácsonyig még sokak gyomrát fekszi majd meg az elüzletiesedett ünnep körüli felhajtás. Addig is ebben az átmeneti időszakban van egy pár hetünk, hogy felkészüljünk lelkileg az év végi hajtásra.