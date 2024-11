Néha ki nem állhatom a krétát. Na persze nem azt, amivel a táblára lehet írni, hanem a nagybetűset, melybe lányaim jegyei futnak be, gyakorlatilag bármikor. A tanár és a diák, szülő közötti kapcsolattartásra szolgáló Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer alapvetően hasznos, sokfunkciós eszköz, azt viszont a mai napig nem tudom megszokni, hogy bármikor befuthat egy-egy értékelés. Ebből a szempontból jobb volt a kőkorszaki módszer, amikor a gyerek hazavitte suli után az ellenőrzőjét, és akkor szembesültek ősei a tényekkel. Persze, tudom, le is lehet némítani az alkalmazást és ki is lehet kapcsolni a telefont. Na de akkor a jó jegyeket is csak később látom.