Hajdan töritanárként kapásból vágtam, hogy mennyi a maratoni táv. Szerencsére lefutnom nem kellett, nem is tudtam volna. Mondjuk a felét talán, biciklivel. Szóval, 42 kilométer és 195 méter. Ez tényleg maratoni hosszúságú. Több barátom is fejébe vette, hogy váltóban teljesítik ezt a távot, és ez vasárnap meg is történt Budapesten. Bevallom, előtte én néztem a tévében a Sydney-maratont. Már a követésében elfáradtam, pedig csak a fotelben ültem. Úgy hogy minden tiszteletem azoké, akik felveszik a nyúlcipőt, és futnak a maguk kedvére, váltóban a csapatért, és az egészségükért. Mondjuk, a fotelben én is tettem valamit ezért. Megtapsoltam őket, és ezzel elégettem 30 kalóriát. Lehet, hogy soknak tűnik, de vastaps volt.