Két, alapesetben meglehetősen távol álló fogyasztói kultúrával is találkozhattunk a hétvégén Békéscsabán. A város legnagyobb bevásárlóközpontja kuponakciókkal csábította a vevőket, míg nem sokkal messzebb a térségi piacon első alkalommal tartották meg a Csabai Ízek Vásárát. Míg előbbi a fogyasztói társadalom időről időre visszatérő szeánsza, addig utóbbi létrejötte a helyi termékek iránti érdeklődést mutatja. Leegyszerűsítve a dolgot, tulajdonképpen a globalizáció vezérelte piacgazdaság termékei és a lokális termelők, kézművesek által kínált portékák „versenyeztek” egymással.



Persze ez így nem igaz, mert itt nincsenek egyenlő feltételek. Nyilvánvalóan egy multi áraival és kínálatával nem tudja felvenni a versenyt egy háztáji vállalkozás, de a minőségével és a személyes kiszolgálás nyújtotta vásárlói élménnyel már igen. Egyre többen jönnek rá, még ebben a nehezebb gazdaság helyzetben is, hogy a helyben megtermelt termékek például nem igényelnek annyi szállítást, ezzel pedig a környezetnek is jót teszünk. Emellett pedig fontossá vált, hogy ki árusítja az adott terméket, ki az, aki megtermelte, készítette azt, sőt akár beszélhetünk is vele, ami megfizethetetlen. Ráadásul vásárlásunkkal a hazai termelőket segítjük, ami még egy plusz motivációt jelenthet.



Az, hogy egy-egy ilyen lokálpatrióta vásárt megszerveznek azért is nagy jelentőségű, mert az elmúlt években az e-kereskedelem hazánkban is nagy méreteket öltött, ugyanakkor a piac a találkozásokról szól. Megvehetjük persze a kézműves termékeket az interneten is, de akkor lemaradunk a közösségi élményről, amelyre manapság talán még nagyobb szükségünk van, mint az ott megvásárolt árukra.