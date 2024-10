Az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozom olyan megjegyzésekkel, amelyek megosztják az embereket arról, hogy mit is ünnepelnek október végén, november végén. „Nálunk nincs halloween, mindenszentek van!”, vagy „Mi nem a mindenszenteket ünnepeljük, hanem a reformációt!”. Természetesen mindenkinek megvan a saját választása és szokása, hogy mit ünnepel ezeken a napokon.

Mindenki másképp ünnepel, emlékezik szeretteire az előttünk álló napokban.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Fontos tiszteletben tartani mások ünnepi hagyományait!

A mindenszentek november 1-jén van, mely évszázadok óta része a római katolikus ünnepi naptárnak. Ezt követi november 2-án a halottak napja, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezünk. A temetőkben a sírok rendbetétele és a gyertyagyújtás alig több mint száz éve szokás hazánkban. Az ipari forradalom idején sokan költöztek városokba, és ritkábban látogatták szeretteik sírjait, ezért alakult ki ez.

A protestánsok másképp ünnepelnek, ők október 31-én a reformáció napját tartják, és bár sokan megemlékeznek elhunyt szeretteikről is, általában nem gyújtanak gyertyát. Halloween, amely az Egyesült Államokból indult el, a kilencvenes évek óta van jelen Magyarországon is. Bár nálunk nem hagyományos ünnep, egyre elterjedtebb ebben az őszi időszakban a töklámpás faragása és a halloweeni dekorációk, továbbá a jelmezes bulik, mind a gyerekek, mind a felnőttek körében. Idén is számos helyen tartanak majd október végén, november elején halloweenhez kapcsolódó rendezvényeket.