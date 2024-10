Lerobbant alattunk az autó, ahogy Nyemcsok Laci kollégám fogalmazott. A minap közösen indultunk útra, és bár a kocsi műszerfala pirosan világított, csak a célunk helyszínén tudatosult bennünk, mi is történt valójában. Mivel az intelligens autókulcsok egyre inkább felváltják a hagyományos kulcsokat, lehetővé teszik, hogy egyetlen gombnyomással nyissuk, zárjuk az autót vagy indítsuk el a motort. Fel sem merült bennem, hogy ez a kis szerkezet le tud merülni. Odaérve a helyszínre már hiába nyomogattam a gombokat, a kocsi nem reagált semmire. Ezért felkerestünk egy közeli kulcsmásolót, hátha tudnak segíteni. Kiderült, mások is ezzel a problémával tértek be az üzletbe. Szerencsére sikerült elemet cserélniük, így mindenki – boldogan – távozhatott.