Ahogy bizonyára több ezer emberét, úgy az én fantáziámat is megmozgatta a mintegy 6 milliárd forintos várható főnyeremény. Betértem egy lottózóba, tettem pár szelvényt az ötöslottón. Gondolatban el is költöttem a 6 milliárd forint egy csekély részét: tágasabb ház, újabb autó, egy nyaraló valamilyen vízparton, egy kis utazgatás, adakozás óvodai, iskolai alapítványoknak, szegény gyermekeknek, támogatás árva kutyáknak, macskáknak. Talán ültetnék néhány fát is. A többi pedig megmaradna a szűkösebb időszakokra. Nyertem. De öt helyett csak két találatom volt. Most gondolkodhatok, hogy miként költhetném el a 3765 forintot. Ekkora nyereményre ugyanis nem készültem fel.