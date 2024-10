A kutyásoknak kedvezett az önkormányzat. Szerte a városban, a kutyások által kedvelt helyszínekre helyeztek ki évekkel ezelőtt mondhatni kutyakukákat, azaz kimondottan kutyaürülék gyűjtésére szolgáló edényeket, és az elmúlt időszakban bővítették is azok számát. Pontosan ezért nem értem azokat, akik összevissza végeztetik a kutyáikkal a dolgukat, ráadásul nem is a fűbe, hanem a járda közepére, hátha tényleg belelép az ember.

Biztos jó dolog kutyásnak és macskásnak lenni, én inkább emberpárti vagyok, illetve olykor talán bogaras. Illusztráció: Shutterstock

A kutyások után a macskásoknak is kedvezhetnének

A macskásoknak fontos tudni, hogy Békéscsabán él egy önkormányzati rendelet, miszerint az, aki közterületen eteti a macskákat, búvóhelyet tesz ki nekik, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait. És bosszantó, amikor egy lépcsőházba nem lehet bemenni, mert a lakók a bejárat környékét teleteszik macskás tálakkal és dobozokkal. Célszerű lenne lépnie itt is a városnak, és a lépcsőházaktól távol, parkokban kitenni etetőket, búvóhelyeket a kóbor macskáknak.

Jó, ha az ember kutyás vagy macskás

Szóval jó, ha az ember kutyás vagy macskás, ha szereti az állatokat, ugyanakkor nem tanácsos túlzásokba esni, és az állatokkal való barátság miatt embereknek problémát okozni. Én is kedvelem a kutyákat és a macskákat is. Mértékkel. Dicséretes a kutya hűsége, azt viszont nem bírom, amikor egy kutya elkezd összevissza ugrálni körülöttem. A macskák meg cukik, hogy akár egy hosszú fűszállal is eljátszanak, ám borzasztó öntörvényűek, ha valamit nem akarnak, akkor az nem is lesz.

Úgy tűnik, mintha bogaras lennék

Körülöttem egyébként nem kutyák és nem macskák, hanem bogarak vannak. Akár a konyhában, akár a szabad levegőn, akár az autóban vagyok. A legváratlanabb helyzetekben a semmiből képesek előjönni és megtámadni az apró lények. Olyankor kapkodok, csapkodok magam előtt. A kívülálló számára teljesen olyan, mintha bogaras lennék. De legalább nem kutyás és nem macskás.