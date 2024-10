Ezen a héten országszerte, így Békésben is közlekedésbiztonsági akciót tart a rendőrség a ROADPOL keretében. Kiemelten ellenőrzik, hogy az autósok betartják-e a szabályokat, különös figyelmet fordítva a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra. Nap mint nap látok olyan helyzeteket az utakon, amikor csak egy hajszál választ el valakit attól, hogy balesetet okozzon. Éppen ezért fontos, hogy vezetés közben tegyük félre a telefonunkat. A napokban én is kerültem egy meleg helyzetbe, bár nem a telefonozás miatt. Egy szűk utcában haladtam el a parkoló autók mellett, és sajnos nem tartottam elég oldaltávolságot egy kijjebb álló járműtől. A két visszapillantó tükör összeért, de szerencsére komolyabb kár nem történt, és a tükrök is épségben maradtak.