A kollégiumi hely évtizedek óta számos felsőoktatásban tanuló diáknak számít kulcsfontosságú tényezőnek. Az intézménybe, az erre a szállásra való felvétel nem egyszer eldöntötte, eldönthette, hogy egy-egy fiatal egyáltalán elkezdheti-e egyetemi vagy főiskolai tanulmányait. A kevésbé jómódú diákok számára ugyanis kevésbé nyílt lehetőség arra, hogy albérletet vegyenek ki.

Persze sokszor előfordult, hogy többen összeálltak egy albérletre, és akkor jelentősen csökkentek a költségek, de még ez sem segített mindenkin, mert az albérleti díj a rezsivel megspékelve még így is több volt, mint amit a koleszért fizetni kellett.

Diákmunkákra bekerülni pedig jó ideig egyáltalán nem volt egyszerű. Mostanában nehéz elképzelni, de az elmúlt évtizedekben nem egyszer akadt arra példa, hogy még a felnőtt korosztálynak sem jutott elég pénzkereseti lehetőség, nemhogy a fiataloknak.

Szóval a kollégium a közösség mellett, még akkor is, ha fényűző körülményekről legtöbbször szó sem volt, nagy előnyt, lehetőséget és gyakran kiváltságot is jelentett. Nem beszélve arról, hogy ha a koleszosok jól kijöttek a felsőbb évesekkel, akkor a vizsgákról és a tanárokról hasznos infókat, s még jegyzeteket is kaphattak idősebb kollégáiktól.

Az elmúlt időszakban több helyen zajlott jelentős kollégiumfejlesztés, illetve kollégiumi férőhelybővítés, és ahogy olvasni a beruházások nem állnak meg, hanem a jövőben is folyatódnak. S jó is, hogy ez így lesz, mert vannak dolgok, amiből kis túlzással sosem lehet elég.