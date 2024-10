Megválasztották az Év Fáját: tekintélyt parancsoló, sokat megélt óriásra, egy egri platánra esett a választás. Ültetésének időpontja ismeretlen, de matuzsélemi egyedről van szó. A helyi szájhagyomány szerint 1849-ben, a kápolnai csata előtt haditanácsot tartott a városban Dembinszky, Görgei, Klapka és Kossuth. A platánfa mellett elhaladva meg is pihentek az árnyat adó lombok alatt. A fák vetélkedőjének létjogosultságát sajnos az éghajlatváltozás is megadja. Egyre fontosabb, hogy minden településnek legyenek árnyékot, enyhet adó, terebélyes fái. A győzelem nem csupán kitüntetett figyelmet jelent a platánnak; speciális faápoló kezelést és madárodúkat is kap.