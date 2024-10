Nemrégiben nemzetközi járőrbajnokságot szerveztek Békésben, ahol tartalékos katonák mérték össze tudásukat. A verseny során a csapatoknak önállóan kellett megoldaniuk a feladatokat, a legjobb tudásukra támaszkodva. Ez a kihívás nemcsak az egyéni képességeiket, hanem a csapatszellemet, a gyors döntéshozatalt és az önállóságot is próbára tette. A csabai bajnokságon résztvevők mind képességeikben, mind elkötelezettségükben kiválóan bizonyítottak. Hat évvel ezelőtt én is jelentkeztem a Magyar Honvédséghez. A szolgálat sok nehézséggel és kihívással jár, azonban ez idő alatt a katonatársak között szoros bajtársi kötelék és számos életre szóló barátság is születik.