Amikor pár éve felújították és ünnepélyesen átadták a Kiss Ernő és Kórház utca közötti hidat, Réthy Pál hídként kezdtek hivatkozni rá. Némileg logikusnak tűnt a döntés, hiszen a létesítmény a Kórház és a Kiss Ernő utcát köti össze, és Réthy Pál alapította a békéscsabai kórházat annak idején. Közben, hogy a Békéscsaba városképének kialakításában jelentős szerepet játszó Sztraka Ernő emléke előtt is tiszteleghessenek, Sztraka Ernő hídként beszéltek a csabai kishídról.

Az újjáépült, nemrég átadott csabai kishíd Réthy Pál nevét vette fel hivatalosan, előtte Sztraka Ernő hídként hivatkoztak rá

Fotó: Bencsik Ádám

Hivatalosan Réthy Pál nevét viseli a József Attila és Deák utca közötti csabai kishíd

Végül hivatalosan, a békéscsabai városi közgyűlés döntése nyomán Sztraka Ernőről a Kiss Ernő és Kórház utca közötti hidat nevezték el. Teljesen logikusan, hiszen a létesítményt Sztraka Ernő városi mérnök tervezte, tehát mondhatni szorosabb a kapcsolata a híddal, mint Réthy Pálnak. Ezt követően hozott döntést arról a grémium, hogy akkor viszont Réthy Pál nevét vegye fel az újjáépült csabai kishíd. A hidak tehát maradtak a helyükön, a nevek viszont felcserélődtek.

A csabai kishídhoz több köze van a városi mérnök Sztraka Ernőnek, mint a kórházalapítónak

Az csak egy csavar a történetben, hogy amúgy Sztraka Ernőnek több köze a csabai kishídhoz is, mint Réthy Pálnak. Ugyanis a városi mérnök amellett, hogy több jelentős épület tervezésében, kivitelezésében vállalt szerepet, városrendező is volt. Ő nyitotta meg a ma József Attila utcának nevezett Apponyi utcát, ami szükségessé tette, hogy legyen itt is egy átkelési pont az Élővíz-csatorna felett. Persze két hidat nem nevezhetnek el Sztraka Ernőről. Az lenne csak az igazi kavarás.