Zúgás, zúgás, csattanás. Ha ezt a szobában hallom, a csattanásnál megnyugszom: nem darázs surrant be, csak egy poloska talált rést a pajzson. Mindig talál, de mindig ki is tessékelem. Olvasom, s alig hiszek a szememnek: hazánkban összesen 892 poloskafaj él, van köztük őshonos, megtelepedett, meg behurcolt is. Még a sokak által kedvelt piros hátú, fekete mintázatú kis rovar, a verőköltő bodobács is poloska valójában. Hívják katonabogárnak, napsütő bogárnak, tűzoltóbogárnak, szabóbogárnak, sőt, még papucsbogárnak is, de nálunk csak – a lányom jóvoltából – bodi a neve. A katicák után kiemelt figyelmet élvez. Még jó, hogy nem áraszt kellemetlen szagot és nem is csíp.