Új időszámítás kezdődött hétfőn Békéscsabán. Eddig volt a „hány nap még a kolbászfesztivál?”, most jön a „mennyi van még karácsonyig?” Ne feledjük, közben volt egy óraátállítás, és november 1-jén lesz mindenszentek, november 2-án halottak napja. Még a Mikulást is mondhatom, de az igazi ünnepvárás a karácsonyról szól. Már kapom az ajánlatokat, mely napokon érdemes vásárolni, és hol. Az akció a kulcsszó, bár eddig engem minden évben hidegen hagyott. A lányommal december 24-én délelőtt mentünk megvásárolni anyának az aktuális aranyat. Szerintem most is így lesz. Ahogy a nemzeti bank, úgy is mi is növeljük aranytartalékainkat. A jövő évi kolbászfesztiválon meg felélünk belőle valamennyit.