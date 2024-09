Elindult az első mobiltelefon-mentes tanév az iskolákban. Mint ismert, a kormány szeptembertől rendelettel korlátozza az iskolai mobilhasználatot a diákok, sőt immár a pedagógusok esetében is, így az intézményekben leginkább csak oktatási célból vehetik elő ezentúl a digitális eszközöket. Angliától kezdve Franciaországon át a szomszédos Romániáig hoztak már hasonló lépéseket, így tulajdonképpen nem meglepő a szigorítás ténye. A döntés okát illetően a szakemberek elsősorban a diákok mentális egészségére, a romló tanulmányi eredményekre hivatkoznak.

Közben egy felmérés szerint a megkérdezettek 94 százaléka az általános iskola alsó tagozatában, 89 százalékuk az általános iskola felső tagozatában, 73 százalékuk pedig a középiskolákban is szükségesnek tartja az okoseszközök használatának korlátozását. A kutatásból az is kiderül, hogy tízből kilenc magyar szerint az okostelefon-használat függőséget okozhat, ráadásul a fiatalok közösségi életére és egészségi állapotára is negatívan hat. A 18 év alatti gyermeket nevelő szülők még határozottabbak: 96 százalékuk szerint az okostelefon-használat függőséget okoz. Ennek ellenére a digitális eszközök már nagyon fiatalon megjelennek a gyermekek életében: noha tízből hat szülő arról számolt be, hogy a gyermeke hat éves kora előtt elkezdte használni azokat, csupán a válaszadók egynegyede gondolja úgy, hogy már hatéves kor előtt meg kellene ismerkedniük velük.

A szellemet tehát már régen kiengedtük a palackból és most próbáljuk azt visszagyömöszölni. Természetesen fontos, hogy az iskolában legyenek a mobilozásra vonatkozólag egyértelmű szabályok, de amíg a szülők csak elismerik a kütyük káros hatásait, de nem tesznek konkrét lépéseket, addig otthon nagy változások nem várhatóak.