Emlékszem, hogy amikor fiatal voltam, rendszeresen kértem és kaptam üres kazettákat, és a magnó segítségével azokra vettem fel a rádióban játszott aktuális slágereket. Az egyiknek nem volt meg a vége, a másiknak pedig az eleje hiányzott. Most ugyanezt játssza az időjárás is: az előbbi hónapnak nincs meg a vége, az utóbbinak pedig az eleje, az augusztusi elejit november végi időjárás követte. Nemrég azt dúdoltam, hogy „Nyár van és semmi baj! Olvadok, mint a vaj.”, a múltkor pedig majdnem betettem Mariah Carey leghíresebb karácsonyi dalát. Most végre megnézte az időjárás is, hogy milyen hónap van. A rádióban pedig felcsendült a Green Day egyik legismertebb száma, a Wake me up when September ends.