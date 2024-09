Pompás, vénasszonyok nyarát idéző időjárást hozott az elmúlt hétvége, kiváló lehetőséget teremtve például arra, hogy felkeressük hazánk műemléképületeit. Ugyanis szombaton és vasárnap tartották országszerte a Kulturális Örökség Napjait, ilyenkor számos emlékhely, műemlék, történelmi jelentőségű helyszín tárja ki kapuit a látogatók előtt, köztük sok olyan is, melyek máskor nem látogathatóak. Ugyanakkor az év közben is nyitva tartó helyszínek vagy épületek közül is többen külön programokkal készültek erre a hétvégére.

Békés vármegye történelmi múltjából fakadóan gazdag műemlékekben, annak ellenére, hogy az idők során számos felbecsülhetetlen értékű épület lett az enyészeté. Ebből sokan arra következtetnénk, hogy szinte egymást érték a jobbnál jobb programok, hogy olyan helyekre is eljuthattunk díjtalanul térségünkben, ahová máskor egyáltalán nem, vagy csak borsos belépők árán van lehetőségünk.

A helyzet ezzel szemben az, hogy fájóan kevés Békés vármegyei intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, mely Európában 40, hazánkban 25 évvel ezelőtt fogalmazódott meg először. Békéscsabán a Munkácsy Emlékházban, Szabadkígyóson a Wenckheim-kastélynál, illetve Geszten a Tisza-kastélynál voltak programok, ezenkívül mindössze Mezőhegyesen tartottak egy kerékpártúrát, illetve Békéscsabán egy városismereti sétát.

Nagyon alacsony szám ez ahhoz képest, hogy legalább több mint egy tucatnyi műemlék épületet tartanak nyilván térségünkben. Jóllehet egy részük nincs látogatható állapotban, és az említett felújított épületek pedig valóban megérdemlik az elismerést, de ennél sokkal színesebb ez a vármegye, amit érdemes lenne másoknak is megmutatni.