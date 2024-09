Kezdetét vette a 2024/2025-ös tanév. A reggeli és délutáni órákban fokozott forgalomra kell számítani az oktatási intézmények környezetében. A nyári forróság után hirtelen beköszöntött a rossz idő. Ilyenkor az utak csúszóssá válnak és a közlekedési balesetek kockázata is megnövekszik. Nem csak az autósoknak, a kerékpárosoknak is ébernek és körültekintőnek kell lenniük. A minap, amikor hazafelé tartottam, egy iskolás gyermek, aki a bicikliúton haladt, kedvesen megköszönte, hogy elengedtem, de abban a pillanatban hanyatt is esett a kocsim orra előtt. Az eső miatt csúszóssá vált útfelületen hamar elvesztette az egyensúlyát. Szerencsére nem sérült meg, de az éppen arra járók azt hihették, én ütöttem el.