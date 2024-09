Újra lecsapott rám az e-rolleres veszedelem. Kezdem úgy érezni, hogy megvan a legújabb nemezisem. Épp gyanútlanul gurultam ki a céges parkolóból, a járda előtt lassítva, amikor jobbról az útról minden előjel nélkül a parkoló felé vette az irányt a rollerrel suhanó apuka – mit ad Isten, ő előtte is volt egy gyerek. Ezzel önmagában nem lett volna gond, sokan rövidítenek errefelé, de ő a rövidítést annyira komolyan vette, hogy jobbratartás helyett egyenesen az én autómat célozta meg. Szerencsére már amúgy is megálltam a járda miatt, de így is nagyot kellett manővereznie, hogy ki tudjon kerülni, nem sokon múlott, hogy a gyerekkel együtt elessen. Ha megtörténik, ért volna ennyit az a megspórolt 2 és fél méter?