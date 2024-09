Egy különleges illat képes felidézni sok szép emléket és akár személyeket is. Ráadásul a jól megválasztott parfüm a stílusunk szerves részévé válhat. Ám vásárlásakor nemcsak a kellemes illatra, hanem annak minőségére is érdemes odafigyelni. Sajnos egyre több hamisítvány kering a piacon, melyeknek pillanatok alatt elillan az illata és még egészségügyi kockázatot is jelenthet az ismeretlen összetevőinek köszönhetően. Hosszú ideje keresem a számomra tökéletes parfümöt, melynek a tartóssága is megállja a helyét. Reggelente már egyre több embert ismerek fel az általuk hagyott illatfelhők alapján, és könnyen kitalálom, ki járhatott közvetlenül előttem a liftben vagy akár a folyosón.