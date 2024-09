Van olyan pillanat, amikor a hivatalosan keményebb apai szív is elszorul, mondván, hogy rohan az idő. Ilyen az, amikor a gyerkőc elkezd beszélni vagy járni, de minap rájöttem, az első hivatalos aláírás is ilyen lehet. Utóbbit a kormányablakban követte el a kislányom, s mint minden 12 évesnek, neki is ott először kellett saját magának aláírást adnia személyi igazolványa cseréjénél. Érdekes pillanat volt, amikor nem tőlem, hanem tőle kérték az aláírást, de hogy a kicsi lányom mérföldes lépésekkel halad abba az irányba, hogy igazi nővé váljon, arról akkor is meggyőződhettem, mikor a kormányablakból kifelé jövet végig azon morgott, milyen rossz lett az igazolványképe, és ki kellett volna engednie a haját.