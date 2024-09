Az elmúlt években egyre többen tapasztalnak kellemetlen tüneteket bizonyos ételek fogyasztása után. A kivizsgálások sok esetben ételintoleranciát mutatnak ki, amely bár kellemetlen tünetekkel járhat nem olyan veszélyes, mint az ételallergia, amely akár életveszélyes tüneteket is okozhat. A leggyakoribb problémát a tej, szója, tojás és olajos magvak okozzák. Gyerekkoromban nálam is megállapították a laktózérzékenységet, és azóta próbálom elkerülni a tejtermékek fogyasztását. Azonban ez akkoriban nem volt könnyű, hiszen alig lehetett laktózmentes termékeket találni, és a csábításnak is nehéz volt ellenállni, hogy ne egyek olyanokat, amiket nem lenne szabad. Azóta szerencsére már változott a helyzet, és ma már sokkal könnyebb megtalálni a megfelelő alternatívákat.