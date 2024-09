Olvasom, hogy a rendőrség múlt heti ellenőrzése során országosan több mint hétezer, ebből Békés vármegyében négyszáz felett volt azok száma, akik nem csatolták be a biztonsági övet. Jellemző, hogy főleg a sofőrök nem tartják be ezt az egyszerű szabályt, de az esetek negyedében az utasok sem. Döbbenetes, hogy még mindig ennyien nem használják az életmentő eszközt, főleg annak tükrében, hogy az utóbbi években egyre több bírságot szabnak ki emiatt a rendőrök. Az Országos Rendőr-főkapitányság statisztikái szerint ugyanis évről-évre drasztikusan emelkedik a büntetések száma. Idén az első negyedévben már több bírságot osztottak ki, mint öt esztendővel ezelőtt egész évben.



De miért is nem kötjük be azt a nyavalyás övet, ha már egyszer muszáj? Mert kifogás az mindig van. Abban egyébként mi magyarok rendkívül jók vagyunk, pláne ha a saját életünkről van szó. Egyébként se szóljon bele senki, hogy én mit csinálok az autóban. Meg különben is szorít az öv, kényelmetlen az egész. Vannak akik úgy vélik, egy ütközés esetén majd megtartják magukat. Többen azt mondják, ott a légzsák, az majd megvéd. Már ha nem repül ki valaki a kocsiból, merthogy azt is hallani, jobb kiesni az autóból, mint beszorulni. De sokan csak úgy elfelejtik bekötni magukat, legalábbis erre hivatkoznak ellenőrzéskor. Persze a rendőrök sem most jöttek le a falvédőről, ezen téves állításokat pedig könnyen meg tudják cáfolni.



Jó lenne végre-valahára belátni, hogy az életéért mindenki saját maga felelős elsősorban, helyettünk senki nem teszi meg ezt az egyszerű mozdulatot. Ha már úgy tűnik a bírság nem motiváló erő, akkor tegyük meg a családunk, a szeretteink érdekében. Mert mindenkit hazavárnak.



Cita: Négyszázan nem kapcsolták be a biztonsági övet Békésben