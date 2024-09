Barátaim, jó ismerőseim sorra segítettek friss élelemmel Békésből az árvízi védekezésen dolgozóknak. Említhetem Ásós Géza csaknem 700 adag babgulyását, Prohászka Béla gasztrobuszos zsíroskenyereit paradicsommal, paprikával és hagymával, Gál László 200 rántott húsos szendvicsét, vagy a gyomaendrődi származású, jelenleg Gödön élő Farkasinszki Ildikó 300 juhtúrós pogácsáját.

Ásós Géza mondta, főzőcsapata tagjaival vett már részt árvízi védekezésben, és pakolták a homokzsákokat. „Itt, Békésben mi is tudjuk, milyen, amikor jön az ár. Nem felejtettük el, honnan indultunk, ezért kötelességünknek éreztük, hogy segítsük azokat, akik a gátakon állnak helyt. Most a babgulyást választottuk” – hangsúlyozta.

Farkasinszki Ildikó mondta, van, aki nem tud segíteni a gáton dolgozóknak a zsákolásban, de az ellátásukat a szívén viseli. Gál László és felesége, Prohászka Béla és csapata is azt emelte ki: jóleső érzés, hogy segíthettek a maguk módján.

Eszembe jutott nagyanyám, aki tanyán, a kondorosi Hosszú soron élt. Tőle hallottam, lehet, hogy szegények vagyunk, de a szívünk óriási. A tanyákon is mindig volt gond és baj, de a szomszédok, az arrébb lakók számára nem volt kérdés, hogy segítsenek. Az is figyelemre méltó, hogy most fejeződött be a Magyarok kenyere programra a búzagyűjtés, és a Békés vármegyei gazdák ismét kitettek magukért. Nagyon sokan ajánlottak fel gabonát, hogy abból a rászorulóknak lisztet őröljenek, és juttassák el hozzájuk.

Az egészről csak annyit: így van ez jól.