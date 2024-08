Sajnos rendszeresen vannak öngyilkosjelöltek az úton. Először azt hittem, csak mi fogtuk ki azt a biciklist, aki az országút közepén Gyula környékén teker. Kikerülni szinte lehetetlen volt, mert amint látta, hogy indexelünk, még beljebb húzódott. Rádudáltunk, hogy jelezzük, rossz helyen van, erre még be is intett és keresetlen szavakkal küldött el minket melegebb éghajlatra. Pár nappal ezelőtt más is kikelt a versenykerékpáros ellen az egyik közösségi oldalon. Mint felhívta rá a figyelmet, a kamionosok nem biztos, hogy egy kanyarból kibukkanva észreveszik vagy éppen időben meg tudnak állni. Szép dolog a mozgás, de ne abból űzzünk sportot, hogy másokat bosszantunk, akár az életünk árán is.