Idén nyáron több alkalommal is riasztották már a tűzoltókat szén-monoxidos esetekhez Békés vármegyében. Az esetek többségében a hibás átfolyós gázüzemű vízmelegítők okozták a problémát. A szén-monoxid (CO) egy színtelen, szagtalan gáz, amelyet gyakran „csendes gyilkosként” emlegetnek, mivel lakásokban és zárt térben való felhalmozódása súlyos egészségügyi problémákat, sőt halált is okozhat.

Kályhák, gázkazánok, vízmelegítők és kandallók mind lehetséges forrásai a mérgező gáznak. Ha ezek az eszközök nincsenek megfelelően karbantartva, vagy hibásan működnek, szén-monoxid szivárgás léphet fel. Nyáron ugyan nem fűtünk, de a vízmelegítőket fürdéshez mindennap használjuk, így most a nagy hőségben is megnőtt a szén-monoxid miatti riasztások száma. Ennek oka, hogy a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, és a beszorult hideg levegő nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt megtörténhet a baj.

A közelmúltban én is hasonló helyzetbe kerültem hajmosás közben, de szerencsére volt szén-monoxid-érzékelő a lakásban, így jelezte a problémát. A nagy ijedtség és az enyhe rosszullét ellenére, azonnal cselekedtem. Kinyitottam az összes ablakot, és elhagytam a helyszínt. Fontos, hogy ilyen esetekben a hatóságokat is értesítsük, mivel képesek azonosítani és elhárítani a szén-monoxid forrását, legyen az hibás fűtőberendezés, eltömődött kémény vagy más probléma.