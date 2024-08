Csütörtökön jelentette be a békéscsabai városvezetés a helyi sportegyesületekkel karöltve, hogy nem lesz több Sporthétfő. Vagyis lesz, csak nem úgy, mint eddig, mert most már Sporthétnek nevezik. Maga a kezdeményezés éppen idén tízéves, azóta települ ki minden nyáron, a tanévkezdés előtt négy-öt hétfői alkalommal a főtérre a csabai sportklubok színe-java, hogy megismertessék a fiatalokkal a helyben űzhető sportágakat. A rendezvénysorozat azóta is nagy tömegeket mozgat meg, sok gyerek választott ennek hatására egy adott sportot.

Most azonban elérkezett a változás ideje. Idén már egy egész hetet szentelnek a programsorozatnak, már-már olyan lesz, mint egy sportfesztivál. Feltehetően ez is volt a cél, hogy egy koncentráltabb, a sportágaknak jobban megfelelő eseménysorozat legyen a Sporthétfőből, ami minden valószínűség szerint így is lesz. Merthogy augusztus 26-tól 31-ig az érdeklődőket számtalan lehetőség várja majd a focitól kezdve az úszáson át a vívásig. Nem véletlen az sem, hogy a programok sorát egy családi nap zárja majd az Árpád fürdőben, ami miatt mindenképpen piros pont a szervezőknek, hisz sokkal jobb lesz a vízilabdásokat a medencében látni, mint a térköveken a polgármesteri hivatal előtt. Igaz, annak is megvolt a varázsa, de azért mégsem ugyanaz.

Nem lehet persze előre tudni, hogy a nyár utolsó hetébe sikeresen bele lehet-e zsúfolni ennyi történést, de egy esélyt mindenképpen megérdemel a dolog. A szervezők mertek újítani, és a végén a legfontosabb mégiscsak az kellene, hogy legyen, hogy a jelenleginél több gyerek menjen el sportolni valamit. Az pedig már csak hab a tortán, ha a szülőket is végül ráveszik a testmozgásra.