Adja ám a témát a palackvisszaváltó rendszer! Én emlékszem, a gyerekeinkkel laposra taposva, 1 forintot kaptunk a PET-palackok darabjáért. Lelkesek voltunk, a sok kicsi sokra megy alapján gyarapodott az osztálypénz. Megdolgoztunk minden forintért – most az is, aki nem hagyja az 50 forintját veszni. Látom, néhány üzletben bekrepál időnként a technika. Olyankor kereskedőért kiált a vásárló. Az idősek tanácstalanul toporognak a kijelző előtt, a bolti dolgozó azt se tudja, kiszolgáljon, vagy gyors segítséget nyújtson a visszaváltó masina mellett. Sajnos sokszor a segítő is tanácstalan. De ne adjuk fel! A sok kicsi sokra megy!