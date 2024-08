Néha még egy édesanya sem tudja, pontosan mekkorát nőtt a csemetéje a nyáron. Én is nap mint nap láttam őt, persze konstatáltam, hogy napbarnán, pár centivel magasabb formában kezdi a sulit, de csak tegnap jutott eszembe, vajon a júniusban még kissé bővebb fehér blúzok jók-e rá. Kerekedett a két szemem, amikor az egyik, a csipkével díszített fel se ment, a másik, az A vonalú meg le se jött. A szoknya szorította a gyümölcsökkel megpakolt pocakot, így nem volt mit tenni. Felpumpáltuk a kisbiciklit, és a legnagyobb reménnyel útnak eredtünk, hogy új ünneplőruhát szerezzünk be. Néztük ám a jó oldalát: megmentettük a vasárnap estét, és még fagyi is fért belénk.