Töredelmesen bevallom: igen, én voltam. Én voltam az a függő, aki egy szabadtéri operettgála műsora közben, a nézőtér soraiban lenémított telefonnal ugyan, de szombaton este Milák Kristóf úszását látni akarta élőben közvetítve. Szólt a Jaj, cica egyem azt a... a színpadon, én meg összebújva a szomszédommal vártam a nagy pillanatot. A hátunk mögött megszóltak bennünket: micsoda dolog, hogy még ilyen helyen is telefonozik...

Igazuk van, volt, de a magyar olimpikonok iránt érzett rajongás, néma szurkolás végül senkit nem zavart, ám amikor elsuttogtuk a mellettünk ülőknek, hogy Milák bearanyozta az esténket, no meg a sajátját, akkor széles és cinkos mosoly ült ki az arcokra. Nocsak, nocsak! Mások is függők – olimpiafüggők!

Ez is eszembe jutott, miközben naponta várom a híradásokat, mikor szervezzem át a teendőimet, hogy láthassam a mieinket, legyen az kalapácsvető, kézi- vagy vízilabdázó, kajakos, vagy birkózó. Mesélte egy ismerősöm, ő nem a sportok embere, de most olyan büszke, ha magyaroknak szól a taps, ha a világ is figyel a mieinkre.

Egy művészetekkel foglalkozó, a közösségi oldalakon sok ismerőssel, vásárlóval, érdeklődővel jelenlévő alkotó viszont panaszkodott: olimpián a fókusz és nem az ő különlegességein. Nagyon megérzi, hogy a figyelem középpontjában ezekben a hetekben inkább a sport követel magának helyet, mint az ő művészi kinyilatkozása.

Javasoltam, fókuszáljon ő is az olimpiára, legyen kreatív, alkosson valami egyedit. Megfogadta a tanácsomat, visszavonult a műhelyébe, az olimpiai láz már benne is ég, újra alkot. Sőt, függő lett.

KULCS: Büszkeség, ha a világ figyel a mieinkre.