A mostani időjárás és kánikula miatt a bőrünk különböző UVA és UVB sugaraknak van kitéve. Az UVB sugarak a bőr felső rétegében hatnak, és ezek felelősek a leégésért, míg az UVA sugarak mélyebbre hatolnak, és kapcsolatban állnak a bőr öregedésével és a bőrrák kockázatának növelésével. A szoláriumokban használt gépek általában UVA sugarakat bocsátanak ki, amelyek sűrűbben és erősebben érik el a bőrt, így gyorsabb barnulást eredményeznek, de a tartós hatások és a bőr egészsége szempontjából kockázatosabbak lehetnek.

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) a szoláriumot a bőrrák kockázatát növelő tényezők közé sorolja. A sötét bőrű emberek esetében az UV-kitettség kockázatai másképp jelennek meg, de a világos bőrűek számára jelentős veszélyeket rejtenek. Mivel én is nagyon világos bőrű vagyok, különösen érzékeny a bőröm a napfényre, és mindig vigyáznom kell arra, hogy ne égjek le. Továbbá, a túlzásba vitt napozás és szolárium nemcsak bőrrákhoz vezethet, hanem korai öregedéshez, bőrkárosodáshoz és a bőr textúrájának megváltozásához is. Az alternatív módszerek, mint például az önbarnítók vagy a barnító krémek, egészségesebb megoldásokat kínálnak a bőr károsítása nélkül. Ezek a termékek lehetővé teszik a kívánt bőrszín elérését anélkül, hogy UV-sugaraknak tennénk ki magunkat, ezáltal csökkentve a bőrrák kialakulásának kockázatát.

Ha mégis sokat kell napon lennünk, ajánlott megfelelő fényvédő krémek használata és fontos beiktatnunk az anyajegyek rendszeres ellenőrzését is szakemberek által.