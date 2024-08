Nem vagyok macskás nő. Nem tartok lakásomban cicát, de van a családunkban, kertes házi környezetben élő szőrmók, mindenki kedvence. Kóborból lett befogadott. Imádjuk. Augusztus 8-án tartották a macskák nemzetközi világnapját. Van nekik több is, ami a kilenc élethez jár. Bízom abban, hogy aki dorombolóval él egy fedél alatt, feltérképezte a körülményeit, a lehetőségeit, osztott, szorzott, állatorvost, tápot, a tartással járó mindenféle anyagi vonzatot is bekalkulált. Mert olvasom, bizony a világon 500 millió kóborló cica él. Ez elképesztő. Ha másért nem, ezért is jó a világnap, ráirányítja a kedvencekért való felelősségvállalásra, az állattartás összetettségére a figyelmet. Nem elég macskabarátnak vallani magunkat, azért tennünk is kell.