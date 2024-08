Hamarabb vettem észre én a rollerest, mint hogy ő vette volna a fáradságot arra, hogy balra is nézzen, mielőtt kihajt a kereszteződésből, ahol elsőbbséget kellett volna adnia. Egyedül ennek köszönhető, hogy nem lett baleset a mutatvány vége. Nap mint nap sokkolok az e-rollereken száguldó suhancokon, de az említett kamikaze rollerező egy felnőtt nő volt – aki előtt ráadásul egy gyerek állt. Felment bennem a pumpa: eleve mi vesz rá valakit arra, hogy szétnézés nélkül vágódjon be egy kereszteződésbe, hát még úgy, hogy gyerekkel van? Ha a saját életét szándékosan kockára is teszi, akkor is, a gyerekét miért? És legfőképp: milyen példát mutatott ezzel? Már értem. Így „nevelődnek ki” a KRESZ-szel mit sem törődő ámokfutók.