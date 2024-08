Különösen iskolaidőben, de nyáron is jellemző, hogy minden áldott reggel ugyanazokkal az arcokkal találkozunk nagyjából ugyanott. Általában a sarkon futok össze a kutyát sétáltató úrral, a hídon jön szembe a rolleres kislány, aztán a hátizsákos fiú, majd a szokásos autó. Onnan tudom, hogy késésben vagyok, hogy az arcok nem ott jönnek szembe, ahol szoktak vagy nem ugyanakkor. A minap csak a hangra figyeltem fel. Valaki jó kedvűen, hangosan énekelt. Aztán egy gyerekhang is bekapcsolódott mellé. Nem sokkal később meg is láttam a biciklis nőt, aki gyerekülésben vitte a kislányát. Lehet ezt így is, jókedvűen, vidáman, nem szenvedve attól, hogy hétfő vagy éppen kedd van, mindenesetre messze a hétvége. El is határoztam, hogy ma mindenkire mosolyogni fogok. Jól zavarba hozom a többieket.