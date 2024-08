Ahogy közeleg a nyári szünet vége, elérkezik az iskolakezdés is. Egyre gyakrabban látom, hogy a szülők és gyermekeik együtt járják a boltokat, hogy beszerezzék a szükséges tanszereket. Nosztalgiával tekintek vissza gyerekkoromra, amikor izgatottan vágtam neki az új tolltartó vagy tornazsák megvásárlásának. A friss füzetek illata, valamint a vadonatúj tollak és ceruzák is mindig mosolyt csaltak az arcomra. Most egyetemistaként teljesen megváltozott a világ, nincs szükségem már ezekre. A laptopok váltak nélkülözhetetlen eszközökké az iskolákban, ezért nem kell többé boltba rohannom. Egyedül csak azon aggódom, hogy fel tudjam venni az összes tantárgyat iskolakezdésig.