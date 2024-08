Mindenki döntse el magában, hogy 26 év sok vagy rövid idő. Nálam sok, meg olyan rövid, hogy elröppent egyszerre. Emlékszem, 26 éve ott voltam a lányom születésekor a békéscsabai kórházban. Természetesen vittem virágot az édesanyjának, lilát. Arra emlékeztem, hogy lila. Csak azt nem tudtam, hogy szereti ezt a színt vagy sem. Mivel mégiscsak az Előrében kézilabdázott, úgy döntöttem, biztosan szereti a lilát. Aztán kiderült, virágban éppen ezt nem.

Huszonhat év. Akkor hívtak meg először a gyomaendrődi halfőzőverseny zsűrijébe. Hamarabb nem is tudtak volna, hiszen akkor hirdették meg először. Mintha tegnap lett volna. Nemet mondtam akkor dr. Csoma Antal zsűrielnöknek a lányom születése, majd tavaly a betegségem miatt, de most hétfőn ott voltam az Erzsébet-ligetben. És rájöttem, a halászléfőzésnél oly mindegy, hogy milyen évet írunk, mindig ugyanolyan finom, mert szakértő kezek készítik.

Jó poén volt, amikor Straub Dezső színművész, horgász nagykövet hétfőn elmondta, egyet nem ért: miért csak most van először Gyomaendrődön, egy ilyen rendezvényen? Mindenhol hal, és csupa jót hall, nagyon sok jó embertől. Hozzáteszem, annyi zug nincs is a világon, mint Gyomaendrődön, a Bónumtól a Kecsegésig.

Én 16-ról tudok, lehet kevesebb és több is, de szerintem nem nagy az eltérés. Egy biztos, a vízben mindenhol pecabotok, és hal is kerül a horogra. Aztán a bográcsba. A gyomaendrődi halfőzőn pedig mindenki megmutathatja a főzőtudományát. Biztos vagyok benne, hogy így lesz 26 év múlva is.