A napokban figyelhető meg a legtöbb hullócsillag, ezért érdemes az esti órákban felnéznünk az égboltra. Jelenleg a Perseidák meteorraj a legjelentősebb, amely különleges látványt nyújt az égen. Ezt a jelenséget a Swift-Tuttle üstökös maradványai okozzák, melyek a Föld légkörébe lépve elégnek, és fénycsíkokat hagynak maguk után. Ez az időszak különösen kedvelt a fotósok körében is, akik ilyenkor igyekeznek megörökíteni a hullócsillagokat és a Tejút varázslatos csillagporos sávját. A hagyomány szerint, amikor hullócsillagot látunk, kívánunk kell valamit. A hiedelem szerint ezek a kívánságok valóra válnak, ezért most az egyszer én is kívántam egyet, és kíváncsian várom beteljesül e.