Redőnyök zörgése jelzi már hajnalban, mindenki vágyik a felfrissülésre, hűteni akarja a lakását. Megváltoztak alvási szokásaink, sőt, a napi rutint is a pokoli forrósághoz igazítjuk. A kutyasétáltatók is álmos tekintettel ballagnak a lihegő négylábú után az ébredező város utcáin. A közterek ligetes parkjaiban ismeretlen arcok. Megpihennek, pihegnek kicsit, majd beállnak a sorba a korán nyitó pékségek ajtajaiban. Az a cél, mielőbb megúszhassák a bevásárlást és útjukat szapora léptekkel folytatják hazáig intenzív homloktörölgetések kíséretében. Ahogy sokan mások, én is alkalmazkodom, változtatok, új szokásokat vezetek be. A pokoli hőség kijátszására és elviselésére a jó magyar leleményesség mindig kéznél van . Túlélő praktikáink szerintem hétköznapiak. Nekem működnek.