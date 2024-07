Hogyan költenéd el a kapott 900 millió forintot az Árpád fürdőre? – lényegében ezt a kérdést tette fel a Patrióta Békéscsaba Egyesület a közösségi portálon. A békéscsabai strand ügyét, fejlesztését a városi közgyűlés ülésén is napirendre vették, és – bár nem mondták ki az egyesület nevét, csak egy civil szervezetként említették meg őket – a patrióták ötletelős kampánya is szóba került.

Az ülésen dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette, hogy egy sikeres pályázat keretében milyen beruházások várhatók a strandon: többek között gyerekparadicsomot és játszóteret építenek, korszerűsítik a szaunákat és a gőzkabint, rendbe teszik a bejáratokat.

Kiemelte: kikérték előzetesen a békéscsabaiak és a vendégek véleményét, hogy ők milyen fejlesztéseket tartanának indokoltnak és szükségesnek, nem csak a városvezetés és a cég ötletelt. A válaszok alapján, valamint a lehetőségeket, az európai uniós szabályokat figyelembe véve állították össze a beadott pályázatot, amelyen nyertek 900 millió forintot az Árpád fürdőre.

Később sajtótájékoztatókon is ismertették a város vezetői: egy pályázat esetében előzetesen be kell mutatni, hogy milyen beruházásra kérnek pénzt, és a támogatást csak arra lehet költeni, amire kapták is. Érdekes volt dr. Sódar Anita ügyvezető válasza is arra az ülésen feltett kérdésre, hogy ezek alapján megtévesztő lehet-e a civil szervezet kampánya. Azt mondta: szerinte igen.

Szerintem az rendben van és dicséretes, hogy vannak, akik ötletelnek azon, miként lehetne élhetőbbé, vonzóbbá tenni, fejleszteni Békéscsabát. Akkor van baj, ha olyan kérdésekben kérnek ki véleményt, amelyekre immár megszülettek a válaszok, csak azért, hogy lájkokat vadásszanak, és hogy hozzászólásokra késztessék az embereket. Itt kezdődik a demagógia.